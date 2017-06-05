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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su evlendi

Efsane dizi 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari büyüdü ve evlendi.

05.06.2017 - 14:47
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Oyuncu Aliye Uzunatağan'ın kızı Ayşecan Tatari uzun süredir birlikte olduğu Edip Tepeli ile dünyaevine girdi.

NEW YORK'TA EVLENDİ

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile hafızalara kazınan Ayşecan Tatari dün Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari

Aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle dünyaevine giren çift mutluluk pozlarını sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara 'tebrik' mesajları yazıldı.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su evlendi

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