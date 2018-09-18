Çocuklar sinemayla tanışıyor

İstanbul'da Sancaktepe Belediyesi'nin destekleriyle, Trapezunta Film tarafından hazırlanan ve yaklaşık 6 ayda tamamlanacak proje kapsamında, 21 il 110 ilçede 625 gösterim yapılacak.

Çocuklara sosyalleşme alanı açması ve kişiliklerini pozitif yönde geliştirmesi amaçlanan proje, kurulumu bir tır üzerinde kısa sürede gerçekleştirilen mobil sinemada çocuk izleyicileri ağırlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA

Ekimde başlayarak Türkiye genelinde 6-17 yaş arasında 500 bin çocuğa ulaşması hedeflenen "Çocuklar İçin Gezen Sinema" kapsamında 5 farklı film beyazperdeye yansıyacak.

Projenin Sancaktepe Belediyesi önünde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, sinema salonu olmayan birçok ilçe ve kasaba bulunduğunu söyledi.

"ÖNEMLİ KÜLTÜR VAZİFESİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLACAK"

Sinema kültürünün yaşatılması adına güzel bir organizasyon hazırlandığını belirten İsmail Erdem, "Burada başlayan bu etkinlik Türkiye'yi gezecek ve 101 çocuk aynı anda, tırın içine kurulan bu sinema salonunda film izleme imkanı bulacak. Böylelikle 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' sayesinde 100 binlerce çocuğa ulaşacağız. Türkiye genelinde sinemaya seyirci sağlayacak bu proje, önemli bir kültür vazifesini yerine getirmiş olacak. Farklı kültürel değerleri edebiyatın yanı sıra görsel olarak da sinema aracılığıyla sunmak gerekiyor." dedi.

KISA FİLM GÖSTERİSİ

Muhammet Çakıral'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü projenin tanıtım toplantısına ilçedeki okullardan öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Çocuklar, toplantının ardından etkinlik alanına getirilen "Gezen Sinema" tırında kısa bir film gösterimi izledi.