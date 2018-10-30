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CRR’de Fuaye Dinletileri başladı

Her zaman iyi müzik sloganıyla programlarını hazırlayan İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu, yeni sezona müzikseverlere sürpriz yaparak girdi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 13:28..
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Cemal Reşit Rey (CRR) Fuaye Dinletileri”nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü Oda Müziği Topluluğu duo ve kuartet olarak performans sergiliyor.

GENİŞ REPERTUAR

Muhlis Sabahattin Ezgi’den Hatırla Sevgili, Suat Sayın’dan Sevemez Kimse Seni, Bela Bartok’tan Roumanien Folk Dances, Brahms’tan Hungarian Dance, Edvar Grieg’den  Morgensittimmung, Carlos Gardel’den Por Uno Cabeza, Julio Sanders’dan Adios Muchachos, Bach’tan Sicilliano ve J. Mouquet’den La Flute de Pan fuaye dinletileri repertuvarını oluşturan eserlerden bazıları.

CRR’de Fuaye Dinletileri başladı

SEZON BOYUNCA DEVAM EDECEK

CRR Fuaye Dinletileri, dinleyicilere her zaman iyi müziği sunmak için 2018-2019 konser sezonu boyunca müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

CRR’de Fuaye Dinletileri başladı

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