taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi

Güneş Sistemi'nin dış kısmında Kuiper Kuşağı'nda yer alan 3. en büyük cüce gezegenin yörüngesinde bir uydu keşfedildi.

20.05.2017 - 16:09
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Cüce gezegenin yörüngesinde uydu keşfedildi

The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan keşif, ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin Hubble ve Kepler uzay teleskopları ile Herschel Uzay Gözlemevi'nin verilerini inceleyen gök bilimciler tarafından yapıldı.

Kuiper Kuşağı'nda Plüton ve Eris'den sonra 3. büyük cüce gezegen olan 2007 OR10'un, kendisine çekim gücüyle bağlı bir uyduya sahip olduğu tespit edildi.

Bilim adamları, gözlemlerden yola çıkarak, bir turunu 45 saatte tamamlayan cüce gezegenin bin 528, uydusunun da 241 ila 402 kilometre çapında olduğunu hesapladı.

Plüton gibi dış merkezli yörüngeyi takip eden 2007 OR10'nin Güneş'e uzaklığının Plüton'unkinin üç katı olduğu belirtildi.

Kuiper Kuşağı'nda dokuz cüce gezegen bulunuyor.





İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TAİ TF-X milli savaş uçağının tanıtım videosu

TAİ TF-X milli savaş uçağının tanıtım videosu

307
Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

Özge Ulusoy'dan 'fakirlerle mi çıkalım' sözüne açıklama

141
Almanya’da hükümet ortakları arasında İncirlik çatlağı

Almanya’da hükümet ortakları arasında İncirlik çatlağı

64
İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ruhani kazandı

İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ruhani kazandı

37
Melania Trump'ın Arabistan hassasiyeti

Melania Trump'ın Arabistan hassasiyeti

66
Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

Trump Suudi Arabistan'da Kral Selman'la görüştü

93
Trump'ın kızı babasıyla gezmek için hahamdan izin aldı

Trump'ın kızı babasıyla gezmek için hahamdan izin aldı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM