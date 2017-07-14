Çukurova'da dikenli incirle serinliyorlar

Adana'da sıcaktan bunalanlar, doğada kendiliğinden yetişerek seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinlik arıyor.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTTIRIYOR

Anavatanı Güney Afrika olan ve kıraç- kireçli topraklarda yetişen küçük saksılarda kaktüs olarak yetiştirilen, doğal ortamda dev ağaçlar şeklinde büyüyen dikenli incir, Çukurova Bölgesi'nde büyük ilgi görüyor. Vücut direncini artırıp sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve 'Hint inciri' olarak da adlandırılan bir çeşit kaktüs meyvesi dikenli incir, tanesi 1 liradan satılıyor. Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenip seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, serinlemeye çalışan kişilerce tüketiliyor.

KİLO VERMEK İÇİN DE KULLANILIYOR

Dikenli incirin sağlığa yararları ise şöyle anlatılıyor:

"İshal ve dizanteriye karşı, sindirim sistemini rahatlatıcı ve kabızlığı giderici, kan şekeri düzenlemesi, kolesterol oranını düşürme, tok tutma ve yemeklerden alınan yağın vücut tarafından emilimini azaltma gibi özelliği bulunuyor. C vitamini yönünden oldukça zengin olan dikenli incirin vücut direncini arttırıp güç ve zindelik sağladığına inanılıyor. Ayrıca aşırı kilolarından kurtulmak isteyenler için de faydalı bir besin olarak biliniyor."

















