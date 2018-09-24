Cumalıkızık'ta hafta sonu yoğunluğu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne alınan, 700 yıllık Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan günümüze taşıyan Cumalıkızık, hafta sonu yüzlerce ziyaretçinin akınına uğradı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı köy iken, sonradan mahalle statüsüne geçen yaklaşık 700 nüfuslu Cumalıkızık, tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle özgün yapısını koruyor.

POPÜLERLİĞİ ARTTI

Son yıllarda çekilen dizi ve filmlerin ardından popülerliği artan mahallede, tarihi evlerin yanı sıra yürüyüş yolları, müze, 55 yeme-içme mekanı ile 130 hediyelik ürün tezgahı bulunuyor.

Uludağ'ın eteklerinde yer alan mahalleyi hafta sonu tatilini fırsat bilerek ziyarete gelen yüzlerce kişi, tarihi evlerde kahvaltı yapıp, gezme fırsatı buldu.

"İLGİDEN MEMNUNUZ"

Cumalıkızık'taki tarihi bir evde kahvaltı salonu işletmeciliği yapan Sultan Uçak,, sezonunun sonlarına yaklaşılmasına rağmen halen ziyaretçilerin geldiğini söyledi.

Bu yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sultan Uçak, "İnsanların hazırladığımız kahvaltılara ve köyümüze gösterdikleri ilgiliden memnunuz."dedi.