Cumhur İttifakı'nın devamı için anlaşma tamam

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi için partililerin ön görüşmesinden olumlu sonuç çıktı.

Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için prensipte anlaşma sağlandı.

PARTİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ittifakla ilgili heyetler arası görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise: "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.