taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.17715
Euro
7.27225
Altın
1200.65
Borsa
99292.47
Gram Altın
238.398

Cumhur İttifakı'nın devamı için anlaşma tamam

AK Parti ve MHP ittifakın devamı için anlaştı.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 20:31..
  1. Haberler
  2. Gündem

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de devam etmesi için partililerin ön görüşmesinden olumlu sonuç çıktı.

Cumhur İttifakı'nın devam etmesi için prensipte anlaşma sağlandı.

PARTİLİLER AÇIKLAMA YAPTI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ittifakla ilgili heyetler arası görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise: "Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı terör örgütünü sattı

84
Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

87
FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

FETÖ'cü Akın İpek İngiltere'de iade davasına çıkıyor

44
Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çok tartışılıyor

196
Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı

Doktora uçan tekme attı, serbest kaldı

326
TBMM sosyal tesislerindeki yemek fiyatları

TBMM sosyal tesislerindeki yemek fiyatları

321
Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

Türkiye'de şehirlere göre gelir dağılımı

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM