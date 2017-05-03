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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

İlnur Çevik; "Türkiye, Kuzey Suriye'de kazara ABD askerlerini vurabilir" dedi.

03.05.2017 - 12:18
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, CRI FM'de Erkan Tan'ın sunduğu programa konuk oldu çok çarpıcı bir açıklama yaptı.

"TÜRKİYE ABD ASKERLERİNİ VURABİLİR"

Programda Erkan Tan'ın; "Peki ABD'ye ne diyorsunuz efendim? PKK'lı teröristlere koruma kalkanı oldular. Resmen biz saldırmayalım diye kalkan oldular." sorusuna Çevik; "Oraya gezmeleri bir şey ifade etmez. Eğer o PKK'lı teröristler Türkiye içindeki eylemlerine devam ederlerse, biliyorsunuz Kuzey Suriye'den sızıyorlar. O bölgeden ülkemize sızıyorlar. DAEŞ'e noldu? Bir gece ansızın gittik oraya ve kendimizi El Bab'ta bulduk. Aynı şey Kuzey Suriye için de geçerli. Eğer fazla ileri giderlerse bizimkiler öyle Amerikanları zırhlıları ordaymış… Bir bakarsın kazara birkaç roket de onlara isabet ederler." cevabını verdi.

Öte yandan İlnur Çevik'in yanıtı karşısında şaşıran Tan "Çok ağır bir durum bu yalnız. Ağır konuştunuz." sözlerine Çevik "Onlar bunu yaparsa ne yapacaksınız?" diye karşılık verdi.

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