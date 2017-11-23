Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de gerçekleşen Buğday filminin galasında konuştu.

KALİTEYİ HAZMEDEMEYENLERE VERİLECEK EN GÜZEL CEVAP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun Buğday filmine ilişkin, "Usta yönetmen ve senarist Semih Kaplanağlu'nu yeni filminden dolayı tebrik ediyorum. Elbette zaman zaman haddini bilmeyen, kaliteyi hazmedemeyen nezaket fukarası şahıslar da çıkabiliyor. Bunlara verilecek en güzel cevap seviyeyi korumak işini en güzel şekilde yapmaya devam etmektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Buğday filminin galasında konuştu VİDEO

ÖZ ELEŞTİRİYE İHTİYACIMIZ VAR, BU AÇIDAN BUĞDAY FİLMİNİ ANLAMLI BULUYORUM

Filme katkıda bulunan herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı, "Biz her fırsatta merhametli büyüme diyoruz. Bunun için her platformda adaleti, dayanışmayı, kardeşliği savunuyoruz. Sadece teknolojik ve ekonomik büyümenin bir ülkenin geleceği için yeterli olmadığını beşeri kalkınmanın da elzem olduğunu ifade ediyoruz. Çevreye zarar veren her teknoloji ne kadar hayatı kolaylaştırıcı olursa olsun, aslında namlusu insana dönmüş bir silahtır. İçinde bulunduğumuz ekosistemi tahrib eden her adımın sonu felakettir. Acilen bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sayın Kaplanoğlu'nun filmini bu açıdan da son derece anlamlı buluyorum. Filme katkı veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Buğday filminde görev alan kameramanından teknisyenine kadar tüm sinema emekçilerimizi tebrik ediyorum" dedi.