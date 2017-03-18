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Cumhurbaşkanı: Çanakkale Köprüsü dünyanın bir numarası

18 Mart Stadyumu'nda düzenlenen Çanakkale Zaferi'nin anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne değindi.

18.03.2017 - 12:54
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Cumhurbaşkanı: Çanakkale Köprüsü dünyanın bir numarası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Sistemi isteyenleri mutlu edecek, istemeyenlerin huzurunu kaçıracak bir müjde" olarak bahsettiği Çanakkale Köprüsü hakkında şunları söyledi:

"HEP HAYIR DEDİLER"

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri diyor Ziya Paşa. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldığında birileri ona hayır dedi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldığında hayır dediler. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne hayır dediler. Osmangazi Köprüsü yapıldığında hayır dediler. Şurada 3 yıl içinde 200 milyon insanın geçtiği Marmaray yapıldığında hayır dediler. Avrasya Tüneli'ne hayır dediler. Şimdi bugün 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün temelini atıyoruz. Hayır mı, evet mi? İnanın onlar yine hayır der.

"SİSTEMİ İSTEYENLERİ MUTLU EDECEK İSTEMEYENLERİN HUZURUNU BOZACAK MÜJDE: ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ"

5 yıl sonra inşallah bu köprünün açılışına geliyoruz. Burada Cumhurbaşkanı Sistemi isteyenleri mutlu edecek istemeyenlerin huzurunu kaçıracak bir müjde. 102 yıl önce düşmanlarımızı derin sulara gömen Çanakkale şehri için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor bu. Bu köprü dünyanın bir numarası oluyor."

Cumhurbaşkanı: Çanakkale Köprüsü dünyanın bir numarası

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