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Cumhurbaşkanı, Endonezya ve Nijerya liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan, Kudüs konusunda Endonezya ve Nijerya liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA | 09.12.2017 - 19:26..
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'teki son gelişmelerle ilgili olarak Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile telefonda görüştü.

ORTAK TAVIRA DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ABD yönetiminin Kudüs konusunda aldığı kararı yeniden gözden geçirmesi için ortak tavır sergilemenin önemi üzerinde duruldu.

ABD'nin aldığı kararın, bölgenin barış ve istikrarını son derece olumsuz etkileyeceğine değinilen görüşmelerde, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dönem Başkanı olarak çarşamba günü İstanbul'da düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi'nin ortak bir tavır sergilenmesi açısından önemli bir fırsat olduğuna işaret edildi.

BİRÇOK LİDERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak başlattığı telefon diplomasisi çerçevesinde, gün içerisinde, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmeler yapmıştı.

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