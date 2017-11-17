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Cumhurbaşkanı enflasyon sorununa dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun faizle doğru orantılı olduğunu belirterek "Faiz arttıkça enflasyon da artar" dedi.

17.11.2017 - 08:33
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erdogan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretlerinin ardından Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilerin ekonomiyle ilgili sorularını yanıtladı.

Önümüzdeki hafta Başbakan Binali Yıldırım, ilgili bakanlar ve bazı devlet bankaları ile bir araya geleceklerini anlatan Erdoğan, “Enflasyon milleti inim inim inletiyor. Faiz lobisinin üzerine gitmekte kararlıyız. Faiz yükseldikçe enflasyon asla düşmeyecektir” dedi.

"FAİZ YÜKSELDİKÇE ENFLASYON DA YÜKSELİR"

Faizlerle ilgili olarak “Benim tezimi biliyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Enflasyon faizle doğru orantılıdır. Enflasyonla faiz arası ilişki sebep netice ilişkisidir. Sebep faizdir netice enflasyondur, bugüne kadar bu dediğim de hep çıkmıştır. Bugün de aynı tezi savunuyorum. Sebeptir faiz. Netice enflasyondur. Faiz yükseldikçe enflasyon yükselecektir. Asla düşmeyecektir. Ama ne yazık ki biz bunu ilgili arkadaşlara anlatamıyoruz. Hepsi ‘Ben bankayım, daha yüksek kar nasıl elde edeceğim ona bakarım’ diyor." dedi.

"FAİZ YÜKSELTEREK KENDİ KARINI YÜKSELTME PEŞİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha yüksek kâr elde etmek için ne yapması lazım? Faizi yükseltmesi lazım. Faizi yükselterek kendi karını artırmanın gayreti içerisinde ama öbür tarafta enflasyon artıyor. O onun umurunda değil. Şu anda maalesef bu süreç hala devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"BU FAİZLERİN ÜZERİNE GİTMEKTE KARARLIYIZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belki önümüzdeki hafta Sayın Başbakan, ilgili bakanlar, bazı devlet bankaları bir araya gelmek suretiyle bu konuyu müzakere edip bu konuda çok kararlı adım atıp, bu faiz lobisinin de bu faizlilerin de üzerine gitmekte kararlıyız. Bu faiz lobisinin üzerine gidilmezse, bu faizlerin üzerine gidilmezse ne olur? Birincisi, enflasyon aşağıya çekilemez, ikincisi yatırımlar artmaz, üçüncü olarak da istihdam artmaz. Ama biz bunu halledersek, enflasyon düşecektir, yatırım artacaktır, istihdam artacaktır. Bu işi başarmamız lazım.”

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