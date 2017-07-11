Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitliği'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekilerle Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

Diyarbakır'dan Adana'ya gönderilen saman çuvallarında esrar olduğu anlaşılmasın diye bulaşık sabunu sürdüler.

Bilgisayar başında oturanlar için en iyi atıştırmalık

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Hong Kong hava kargoda İstanbul’un gerisinde kalacak

2018'de hizmete girmesi planlanan üçüncü havalimanı için 6 şirket ile kargo ve yer hizmetleri için 250 milyon Euro'luk anlaşma yapıldı.