Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitliği'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitlerini anmak üzere Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ne geldi. Erdoğan'ı şehitlik girişinde Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci karşıladı.
15 TEMMUZ ŞEHİTLİĞİ'NDE KABİRLERİ ZİYARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler 15 Temmuz Şehitliği'nde kabirleri ziyaret etti. Şuanda da 15 şehidin bulunduğu şehitlikte dualar ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki anmanın ardından Şehzadebaşı Camii'ne geçecek.