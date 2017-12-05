Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'de 28 Şubat süreci yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kritik kademelerdeki eski grubun, ülke ile ilgili sandıktan çıkan yönetime aykırı olarak bambaşka politika yürüttüğünü ifade ederek " Bizim muhatabımız Sayın Trump’tır ve öyle de kalacaktır." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"CAMBAZA BAK OYUNU"

"Amerika’daki dava hukukla, adaletle, ticaretle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir cambaza bak cambaza oyunudur. Bu oyunla bir taşla aynı anda pek çok kuş birden vurmak hedefleniyor. Bunlardan biri, Türkiye’nin tüm dikkati ilgisi bu davaya çekilerek Suriye ve Irak’ta yürütülmek istenen projeye hız verilmek istenmesidir.

Erdoğan: ABD'de 28 Şubat süreci yaşanıyor VİDEO

"AMERİKA’DA ÜLKEMİZDEKİ 28 ŞUBAT DÖNEMİNE BENZER BİR SÜREÇ YAŞANIYOR"

Davanın projesi Amerika yönetimindeki bir gruba aittir. Amerika’da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor. Kritik kademelerdeki eski grubun, ülkemiz konusunda sandıktan çıkan yönetime aykırı olarak bambaşka politika yürüttüğü anlaşılıyor. Bizim muhatabımız Sayın Trump’tır. Ve öyle de kalacaktır.

Bugün bize yapılan şantaja boyun eğip ülkemizin anahtarını bunların taşeronu olan FETÖ'ye ve CHP'yi mi verelim? Yoksa mücadelemize devam mı edelim? Biz sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda eğildik, orada eğilmeye devam edeceğiz. "

