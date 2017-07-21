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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya sert yanıt

Almanya'dan gelen açıklamaları şiddetle kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkede yapılan terör yürüyüşlerini hatırlattı.

21.07.2017 - 15:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya sert yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir törende önemli açıklamalarda bulundu.

ALMANYA'NIN AÇIKLAMALARI YALAN

Almanya'dan gelen tehditvari açıklamaları değerlendiren Cumhurbaşkanı, "Hiçbir Alman şirketi ile ilgili başlattığımız soruşturma yok. Hepsi yalan. Türkiye'yi karalamaya gücünüz yetmez. Yatırımcılara yönelik beyanları şiddetle kınıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya'ya sert yanıt

ÖNCE SAKLADIĞINIZ TERÖRİSTLERİN HESABINI VERİN

Terör örgütü PKK'lıların Almanya'da düzenlediği yürüyüşleri hatırlatan Erdoğan, "Almanya önce Türkiye'den kaçan teröristleri neden sakladığını açıklamalı. PKK'nın kendi caddelerinde gösteri yapmasına müsaade etmesine Almanya ne cevap verecek?" ifadelerini kullandı.

ALMANYA KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarını, "Almanya kendine çeki düzen vermeli. Bizi bu tür tehditlerle ürkütemezler." sözleriyle noktaladı.

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