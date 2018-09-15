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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev törenle karşıladı.

İHA | 15.09.2018 - 13:35..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'Can' ile TSİ 11.30'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV KARŞILADI

Haydar Aliyev Havalimanı'nda karşılanan Erdoğan daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşıladı. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME YAPILDI

Gençlik Cumhurbaşkanlığı Konutunda gerçekleşen görüşmede Erdoğan ve Aliyev, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de

ERDOĞAN TÖRENE KATILACAK

Azerbaycan ziyareti kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitlikleri ziyaret edecek Erdoğan, Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıldönümü törenlerine katılacak.

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