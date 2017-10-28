Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada İngiltere'nin Liverpool şehrinde kaydedilen korkunç görüntüye değindi. "Buralarda ağlayan her çocuğun göz yaşını silmek, başını okşamak boynumuzun borcudur." diyen Erdoğan, şöyle konuştu;

BÖYLE ANA OLABİLİR Mİ?

"Buralarda yüreğine ateş düşen her anneye omuz vermek, bizim asli vazifemizdir.

Bir kadın izledim sizler de izlemişsinizdir. 4 yaşındaki yavruya boynuna ipi geçiştirmiş çekiyor. Böyle ana olabilir mi düşünebiliyor musunuz? İşte biz onlara bile anında müdahale etmek durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle anne olabilir mi? VİDEO

Tasma taktığı çocuğu sürükleyen kadın VİDEO

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