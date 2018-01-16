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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Partisinin grup toplantısında Canan Kaftancıoğlu'na yüklenen Erdoğan, "Eşi, o da övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza" dedi.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 12:24..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmiş dönemlerde attığı tweet'leri tek tek gösterdi.

Kaftancıoğlu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, CHP'li başkanın eşinin paylaşımlarına da değindi.

"7 DAKİKADA ÇEYREK DOMUZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eşi, o da övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Bu kafa ile CHP, bırakınız iktidara gelmeyi, kendi birliğini dahi koruyamaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz ViDEO

"ANACIĞIMA YÖNELİK KÜFÜRLER..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamalarından satır başları:

"Geçtiğimiz yılın Kasım ayında da ülkemiz ekonomik saldırı altındayken doların 4 lira olması için de paylaşımlar yapıyordu.

Eşi, o da övünerek 7 dakikada çeyrek domuzu nasıl yediğini anlatıyor. Hıza bak hıza. Şahsıma ve anacığıma yönelik küfürleri burada zikretmeden hicap duyacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

"BU KAFA İLE...."

Türkiye'nin siyasi alternatifi bu şahsın İstanbul İl Başkanı olduğu CHP ise vay milletin, ülkemin haline. Bu kafa ile CHP, bırakınız iktidara gelmeyi, kendi birliğini dahi koruyamaz.

CHP'ye gönül veren vatandaşlarım bu açıklamalardan sonra, CHP'nin başına, İstanbul gibi bir şehirde gelen bu tür her şeyden olumsuz nasiplenmiş kişilerden sonra bu kafanın benzerini, dünün BDP'sinin, bugünün HDP'sinin başına da musallat etmişlerdir.

Normalde, Taksim'in arka sokağında marjinal bir derneğin başında olması gereken bu tipleri siyasi partinin başına koyduğunuzda işte böyle arızai bir durum ortaya çıkıyor."

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