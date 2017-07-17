Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erol Olçok için yazdı

FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde şehit olan Erol Olçok, 15 Temmuz destanının sembol isimlerinden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olan Olçok için, özel bir kitap hazırlandı. Kitapta, Erdoğan'ın Erol Olçok için yazdığı yazıya da yer verildi.

"YOL ARKADAŞIM EROL OLÇOK"

"Yol arkdaşım Erol Olçok" başlığını kullanan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Çeyrek asırlık arkadaşlığımın, dostluğumun, kardeşliğimin olduğu Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip'i bir kez daha rahmetle, hasretle, sevgiyle yâd ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Erol'un verdiği tepki, gösterdiği önderlik, sergilediği cesaret ve yiğitlik, tam da onu yansıtan, onu ifade eden bir tarzda olmuştur. 1993'ten beri hiç ayrılmadık, hep beraber yol yürüdük; nice zaferleri beraber tattık, nice sancıları beraber çektik, nice krizleri beraber göğüsledik, nice düğümleri beraber çözdük.





DARBE GİRİŞİMİ

Darbe girişiminin duyulduğu andan şehadetine kadar geçen hadiselerin ayrıntılarını öğrendiğimde, bir yandan gözyaşlarıma engel olamazken, diğer yandan da iç dünyamda 'Evet, bu bizim Erol' diyordum. Erol'un hesapsızlığının, hasbiliğinin, inandığı doğrular söz konusu olduğunda yapabileceği fedakârlıklarda sınır bulunmadığının en güzel ispatı, 15 Temmuz gecesi mücadeleye, canından öte tuttuğu, gözünün nuru oğluyla birlikte çıkmış olmasıdır. Abdullah Tayyip de, o gece darbeci hainlerin karşısına cesaretle dikilirken, babasının oğlu olduğunu ispatlamıştır.

ŞEHADET EROL'A ÇOK YAKIŞAN BİR VEDAYDI

Kimilerinin saklanacak delik aradıkları bir gecede, milletimizin tarihindeki en önemli istiklal ve istikbal mücadelelerinden biri için ilk öne çıkan ve en ileri safta yer alan Erol'un karakterinin rahat yatakta bir ölüme uygun olmadığını, kendisini tanıyanlar çok iyi bilir. Şehadet, Erol'a gerçekten çok yakışan bir vedaydı. Kendisiyle yaptığımız uzun yol arkadaşlığı boyunca, siyasi tanıtım konusunda sahip olduğu deha düzeyindeki üretkenliğin sayısız örneklerine şahit oldum. O gece hakiki ve hasbi bir dostla birlikte, sadece şahsımın ve partimiz mensuplarının değil, tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın takdirini kazanan işlere imza atmış bir profesyoneli de kaybettik."