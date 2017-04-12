Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Türkiye 16 Nisan'da yapılacak referanduma doğru ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

ERZURUM EVET DİYOR

Dün Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, bugün Erzurum'a gitti. Erdoğan'ı dinlemek isteyen Erzurumlular, meydana akın etti.

Evet Platformu'nun düzenlediği Erzurum Buluşması'na katılan Erdoğan, gündemi değerlendiriyor;

"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanım kardeşlerimin görevi çok ağır. Dışarıdaki Erzurumluları da arayacağız.

16 Nisan'dan sonra yeni projelere başlayacağız.

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