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Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Referanduma 4 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Erzurum oldu.

12.04.2017 - 14:52
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Türkiye 16 Nisan'da yapılacak referanduma doğru ilerlerken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

ERZURUM EVET DİYOR

Dün Şanlıurfa'da vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, bugün Erzurum'a gitti. Erdoğan'ı dinlemek isteyen Erzurumlular, meydana akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da

Evet Platformu'nun düzenlediği Erzurum Buluşması'na katılan Erdoğan, gündemi değerlendiriyor;

"Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanım kardeşlerimin görevi çok ağır. Dışarıdaki Erzurumluları da arayacağız.

16 Nisan'dan sonra yeni projelere başlayacağız.

AYRINTILAR GELİYOR..

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