taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Gümüşhane İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

19.11.2017 - 16:08
  1. Haberler
  2. Gündem

er

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'de halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

GÜMÜŞHANE BİRİNCİLİĞİ HEDEFLEYECEK

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizin 6. olağan kongresinde sizleri, ana kademesi ile kadın ile genci ile böyle heyecan içinde görmek bizim için iftihar meselesidir. 16 Nisan halk oylamasında verdiğiniz oy için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağı yukarı aynı oranlar üçüncü sıradaydınız. Gümüşgöze beldemiz, yüzde 96.5 ile dokuzuncu sırada yer aldı. Bu defa çıtayı yüzde 99.8'e çıkartan beldelerimiz oldu. Önümüzdeki seçimde Gümüşhane'nin üçüncülüğü, dördüncülüğü bir kenara bırakıp birinciliği hedefleyeceğine inanıyorum.

Gümüşhane'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Desteğiniz, ahde vedanız için bir keza daha her birinize teşekkür ediyorum. 87 yıllık ömrünü ilme vakfeden Lütfü Doğan hocamıza ve Mahmut Oltan Sungurlu ağabeyimize hasreten selamlarımı gönderiyorum.

"NAİM SÜLEYMANOĞLU'NA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

İstanbul Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınıp Edirnekapı'da defni yapılan Naim Süleymanoğlu'na da Allah'tan rahmet diliyorum. Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız da bu cenaze merasimine katıldılar. Nice nice Naim Süleymanoğlu ülkemizde yetişsin ve onlarla dünyada nam salalım.

 

AYRINTILAR GELİYOR...

İlginizi Çekebilir
Milli halter Naim Süleymanoğlu'na veda
Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu, bu gün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayburt'ta partisinin il kongresinde Bayburtluların "kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya" sözünü söyledi.
CHP'li Nuray Çepni kentlerin varoşlarıyla konuşacak
CHP, kentlerin 'varoşlarında' yer alan vatandaşlara partinin politikalarını anlatmak üzere Nuray Çepni'yi görevlendirdi.
NATO Genel Sekreteri'nden Erdoğan'a özür telefonu
Genel Sekreter Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

222
FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

132
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

104
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

44
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

377
Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

58
Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM