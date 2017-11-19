Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane İl Kongresi'nde

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gümüşhane'de halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

GÜMÜŞHANE BİRİNCİLİĞİ HEDEFLEYECEK

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. AK Partimizin 6. olağan kongresinde sizleri, ana kademesi ile kadın ile genci ile böyle heyecan içinde görmek bizim için iftihar meselesidir. 16 Nisan halk oylamasında verdiğiniz oy için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağı yukarı aynı oranlar üçüncü sıradaydınız. Gümüşgöze beldemiz, yüzde 96.5 ile dokuzuncu sırada yer aldı. Bu defa çıtayı yüzde 99.8'e çıkartan beldelerimiz oldu. Önümüzdeki seçimde Gümüşhane'nin üçüncülüğü, dördüncülüğü bir kenara bırakıp birinciliği hedefleyeceğine inanıyorum.

Gümüşhane'nin tüm güzel insanlarına buradan selamlarımı gönderiyorum. Desteğiniz, ahde vedanız için bir keza daha her birinize teşekkür ediyorum. 87 yıllık ömrünü ilme vakfeden Lütfü Doğan hocamıza ve Mahmut Oltan Sungurlu ağabeyimize hasreten selamlarımı gönderiyorum.

"NAİM SÜLEYMANOĞLU'NA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

İstanbul Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınıp Edirnekapı'da defni yapılan Naim Süleymanoğlu'na da Allah'tan rahmet diliyorum. Başbakanımız, bakan arkadaşlarımız da bu cenaze merasimine katıldılar. Nice nice Naim Süleymanoğlu ülkemizde yetişsin ve onlarla dünyada nam salalım.

AYRINTILAR GELİYOR...