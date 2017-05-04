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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim adıma sözcüm konuşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde konuşma yaptı.

04.05.2017 - 19:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim adıma sözcüm konuşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gençlik Festivali'nde vatandaşlara hitap etti.

"BENİM ADIMA SADECE SÖZCÜM KONUŞUR"

Erdoğan: "Sosyal medyada şahsım ve partim üzerinden malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma sadece Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşabilir." dedi.

Erdoğan: Benim adıma sadece sözcüm konuşur VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"GENÇLERİMİZ KENDİLERİNİ 15 TEMMUZ'DA İSPATLAMIŞTIR"

"Sizler aynı zamanda unutmayın Nene Hatun'ların varislerisiniz. Başınız daima dik olsun. Siz kendinize güvenmezseniz siz kendinize inanmazsanız kimse size bu imkanı tanımaz. Gençlerimiz 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak tankların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiğinde ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim adıma sözcüm konuşur

"DEVİR UZMANLIK DEVRİDİR"

16 Nisan halk oylaması ile birlikte 18 yaşına inen seçilme yaşı var. Dolayısıyla sizler 18 yaşından itibaren muhtarlıktan belediye başkanlığına meclis üyeliklerinden vekilliğe kadar her göreve seçilme hakkına sahipsiniz. Bu imkanı kullanabilmek için kendinizi en iyi şekilde yetiştireceksiniz. Önce o makamlara ben varım diyeceksiniz. Hiç merak etmeyin siz bu donanıma sahip olduğunuzda milletimiz gönül rahatlığıyla bu görevleri size tevdi edecektir. Unutmayın, devir uzmanlık devridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim adıma sözcüm konuşur

"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Bizim iradesini, şu veya bu kişiye, şu veya bu örgüte teslim eden değil, kendi fikriyle, kendi düşüncesiyle, kendi hareketiyle ve kararıyla hareket eden gençlere ihtiyacımız var. Eğer birileri bizi rahatsız ediyorsa bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes yerini bilecek, kimse bu millete sınırlarında yanlış yapmayacak."

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