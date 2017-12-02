Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

"BAYRAĞIMIZA EŞ BAYRAK YOK"

Bayrağımıza eş bayrak yok. Paçavralarla kimse kandırmasın. Nasıl Tendürek'te bombalar yağdırdıkysa, nasıl gömdüysek bundan sonra da gömeriz.

"MİLLETİMİZİN BİRLİĞİ İÇİN VARIZ"

Eğer bu ülkeyi bölmeye çalışırlarsa bu sayı 200 olacaktır. 300 olacaktır. Biz milletimizin birliği huzuru için varız.

"DERSLERİNİ VERECEĞİZ"

Huzurumuzu kaçırmaya çalışanlara derslerini vereceğiz.

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