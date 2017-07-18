Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

Terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfez ülkeleri, Katar'a ambargo uygulama kararı aldı.
TEK DESTEK TÜRKİYE'DEN
Bölgede yalnız bırakılmak istenen Katar'a destek olan tek ülke ise Türkiye oldu.
Üst üste açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın yalnız bırakılmayacağını, Körfez ülkelerin bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade etti.
KÖRFEZ TURU
Yaşanan gelişmelerin ardından Erdoğan, Körfez turuna çıkma kararı aldı. Erdoğan, 23-24 Temmuz'da Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt'e gidecek.
Cumhurbaşkanı, temaslarda krizin çözümünü ele alacak.