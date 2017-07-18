Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turuna çıkıyor

1,881 kez izlendi

2,066 kez izlendi

1,545 kez izlendi

4,100 kez izlendi

1,516 kez izlendi

3,901 kez izlendi

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

1,472 kez izlendi

1 Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

2 TSK'dan Katar'a askeri sevkiyat devam ediyor 1. Ordu Komutanlığı’na bağlı topçu birliklerinden 25 asker Doha'ya ulaştı.

3 Galatasaray'da 2 isim daha gönderilecek Galatasaray, Sneijder'e uyguladığı yöntemin aynısını De Jong ve Cavanda'ya da uygulayarak takımdan gönderecek.

4 Çanakkele Boğazı'nda gemi karaya otuırdu Sağanak yağış ve fırtınanın etkisinde kalan Marmara'da bir gemi de karaya oturdu.

5 Fenerbahçe Elif Elmas için FIFA'ya gidiyor Fenerbahçe, 17 yaşındaki Elif Elmas'ı oynatabilmek için FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

6 Merkez'den yıl sonu dolar tahmini Merkez Bankası'nın dolar tahminine göre yıl sonunda dolar 3.75 olacak.