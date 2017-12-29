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Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Franciscus ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

AA | 29.12.2017 - 13:25..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Franciscus ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.

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