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Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Franciscus ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile telefonda görüştü.
AA | 29.12.2017 - 13:25..
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Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katoliklerin ruhani lideri
Papa Franciscus
ile telefonda görüştü.
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