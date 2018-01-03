Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi telefonla aradı. İki lider İran'daki sokak olaylarını konuştu.
Erdoğan, İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı ayrıca mevkidaşının "halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunları çiğnenmemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını isabetli bulduğunu söyledi.
"BİRKAÇ GÜNE BİTER"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani de gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını ifade etti.