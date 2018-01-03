Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Fikret Orman, Cenk Tosun için Çin'den 35 milyon euroluk teklif aldıklarını açıkladı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük projesinin rekabet oluşmadığı için iptal edildiğini belirtti.

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Milyon dolarlık tekneler Bodrum'da yaza hazırlanıyor

Türkiye'nin ve Bodrum'un en büyük tersanesine çekilen lüks yatlar ve teknelerin, tadilat ve onarım işlemleri başladı.