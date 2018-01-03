taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.003
USD
3,7683
EURO
4,5368
ALTIN
159,29
PETR
66,4800

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'na "huzur ve istikrarın korunmasının" önemli olduğunu söyledi. İşte telefonda gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları...

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi telefonla aradı. İki lider İran'daki sokak olaylarını konuştu.

Erdoğan, İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca mevkidaşının "halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunları çiğnenmemesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını isabetli bulduğunu söyledi.

"BİRKAÇ GÜNE BİTER"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da sarı kamyonlara havadan takip
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara, araç takip cihazları takarak GPS ile izlemeye başlayacak.
TSK'dan PKK'ya 2017'de ağır darbe
Ülkenin barış ve huzurunu hedef alan, sivilleri dahi katletmekten çekinmeyen eli kanlı terör örgütü PKK'ya yönelik, 2017'de düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 572 terörist etkisiz hale getirildi.
Cüneyt Özdemir'in 'Tahşiye' tanıklığı
FETÖ'nün Tahşiyeciler grubuna kumpas davasında, gazeteci Cüneyt Özdemir'in tanıklığına başvuruldu.
Başbakan'dan sürpriz hastane ziyareti
Başbakan Binali Yıldırım, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaları ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

80
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

177
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

134
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

108
İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

106
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

105
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM