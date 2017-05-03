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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya yolcusu

Başbakan ile 5,5 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonunun hükümetin gündeminde olmadığını söyledi.

03.05.2017 - 10:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya yolcusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Erdoğan, Rusya'ya yapacağı ziyaret öncesi Ankara'da kameralar karşısına geçti.

KABİNEDE REVİZYON YOK

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Başbakan Binali Yıldırım ile 5,5 saat süren görüşmesinde kabine değişikliğini ele alınmadığını ifade ederek, "Kabine değişikliği, hükümetin gündeminde yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ne Rusya'nın ne Türkiye'nin bürokrasiye kurban edilecek tek bir saniyesi yoktur. 100 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmak istiyorsak, yapıcı tavır içerisinde olmak şart.

VİZE UYGULAMASI

Türk vatandaşlarının vize almak zorunluluğu beşeri ilişkilerimize mani oluyor.

Suriye'de siyasi çözüm umutlarının yeşermesine vesile olan birçok adımı Ruysya ile birlikte attık.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE YOK

Kabine değişikliği, hükümetin gündeminde yok.

AYRINTILAR GELİYOR...

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