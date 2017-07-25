Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sinagoglara saldırmanın anlamı yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuştu. Mescid-i Aksa'da İsrail nedeniyle çıkan gerilime değinen Erdoğan, Müslümanlara seslendi:

"SİNAGOGLARA SALDIRMANIN ANLAMI DA YOKTUR"

"Ben buradan milletime sesleniyorum, Mescid-i Aksa'da böyle bir şey oldu diye buradaki sinagoglara saldırmanın anlamı da yoktur, bunlar bizim dinimize göre de yasaklanmıştır. Aynı yanlışa aynı ile mukabelede bulunamayız. Biz farklıyız. Biz sadece Kudüs'te Müslümanların kutsallarına saygı gösterilmesini istiyoruz.

"MÜSLÜMANLARA TERÖRİST MUAMELESİ YAPILMASINI ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Türkiye, en ideal çözümün 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti ile yine aynı sınırlar içinde başkenti Tel Aviv olan İsrail devleti olduğunu söylemektedir. Sayın Cumhurbaşkanları ile yaptığım görüşmede de söyledim, Müslümanlara terörist muamelesi yapılmasını asla kabul edemeyiz.

"ŞU AN YAPILAN, TERÖR BAHANESİYLE MESCİD-İ AKSA'YI MÜSLÜMANLARIN ELİNDE ALMA GİRİŞİMİ"

Aynı şekilde burada sinagoglara giden Musevilerin, Yahudilerin de terörist muamelesi görmesini biz kabul edemeyiz. Bunları birbirinden ayırmamız lazım. Şu anda yapılan iş, terörle mücadele bahanesi ile Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir."