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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Sudan’da resmi törenle karşılandı.

İHA | 24.12.2017 - 15:26..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, TSİ 14.25 sıralarında Hartum Uluslararası Havalimanı’na indi.

Erdoğan, havalimanında Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının çalındığı törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı.

Heyetlerin karşılıklı olarak tanıtılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudanlı mevkidaşı ikili görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da


YÜKSEK DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLECEK

Sudan temasları kapsamında Yüksek Devlet Nişanı takdim edilecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap edecek.

Yarın da Sudan temaslarına devam etmesi öngörülen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Port Sudan’ı ziyaret edecek ve ardından Hartum Üniversitesi'nde takdim edilecek fahri doktora törenine katılacak.

Erdoğan, Sudan temaslarının ardından Çad’a geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ve Çad ziyaretleri Türkiye'den bu ülkelere cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahip.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'da


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