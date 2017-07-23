Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 13.40'ta Suudi Arabistan'a gitti.

KRAL SELMAN KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Kraliyet Terminali'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından karşılandı.





KİMLER EŞLİK EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Cidde'ye gitti.

KRAL İLE ÖĞLE YEMEĞİ

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile öğle yemeği yiyecek olan Erdoğan, heyetlerarası görüşmenin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.

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