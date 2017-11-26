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Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

Mısır televizyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar emiri için 'terörü üreten kişiler' olarak gösterdi.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 12:01..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

Kirli senaryoların yazıldığı ve her geçen gün yeni bir oyunun sahnelendiği Ortadoğu'da itibarsızlaştırma çalışmaları hızla devam ediyor. Meşrutiyeti hala "demokratik" ülkelerce tartışılan ve darbeci bir rejim ile yönetilen Mısır'da televizyon kanallarından birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "terörün destekçisi" olarak gösterildi.

MISIR TELEVİZYONUNDAN GÖRÜLMEMİŞ AHLAKSIZLIK

Türkiye'nin, tüm dünyanın gözü önünde, hem içte, hem de dışta terör karşısında gösterdiği kararlı mücadeleye rağmen Mısır televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "terörü üreten kişiler" olarak gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör destekçisi olarak gösterildi

Sisi'nin terör ile mücadelesi konusunda gösterdiği "sözde" mücadeleyi "destansı" bir masala dönüştürdükleri videoda aşırıcılık ile nasıl mücadele edildiği anlatılıyor. Bu anlatılar sırasında kendi ülkesinde yaşanan saldırıya bakmaksızın Türkiye'ye saldıran Sisi ve yanlıları, dünyada terörü üreten kişiler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Tamim Bin Hamad El-Sani'yi "el ele terörü destekleyenler" olarak lanse etmeye çalışıyor.

GERÇEK TERÖRİSTLERE YER VERİLMEDİ

Başından sonuna kadar tamamen bir saçmalık olan ve güya terör karşıtı bir propaganda olan bu videoda gerçek teröristlere hiç değinilmiyor. Örneğin, Suriye' de yer alan PKK'nın uzantısı YPG de dahil hiç bir terör unsuruna yer vermezken, terör  ile en etkin mücadele veren Türkiye için böyle bir ithamda bulunulması, son zamanlarda Arap coğrafyasında yaşanan popülist-İsrail flörtleşmesinin bir meyvesi olarak gösterildi.

KENDİ TERÖRİSTLERİ UNUTULDU

Öte yandan Mısır'da yaşanan ve 305 kişinin hayatını kaybettiği kanlı eyleme rağmen böyle bir çalışma gerçekleştiren Mısır Televizyonu için, ülkede yaşanan katliama hiç değinilmezken, bu saldırı için de Türk istihbaratınısuçluyorlar.

Saldırıdan birkaç gün önce Mısır 29 kişiyi, Türkiye ile çalışıyorlar iddiasıyla tutuklamıştı.

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