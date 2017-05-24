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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi nedeniyle gittiği Brüksel'e iniş yaptıktan sonra Türk vatandaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı.

24.05.2017 - 23:22
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

Belçika'da yaşayan Türk vatandaşları, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılmak üzere Brüksel'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için, konaklayacağı otelin yakınında toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

YASAK DİNLEMEDİLER

Brüksel Belediye Başkanı Yvan Mayeur'ın "Herhangi bir toplanmaya izin vermeyeceği" yönündeki açıklamasına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak isteyen Türkler, Steigenberger Oteli'nin önünde akşam saatlerinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) yetkililerinin talebi üzerine otel yakınındaki Stephanie Meydanı'na geçen Türkler, Belçika polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini bekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini taşıyan Türkler, sık sık Erdoğan lehine slogan attı.

Polis ekipleri, Erdoğan lehine slogan atanlar ve otel çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Belçika'da sevgi seli

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