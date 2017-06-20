Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arnavutlara FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Top Channel televizyon kanalına konuştu.

"FETÖ'NÜN OKULLARINA GÖNDERMEYİN"

Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmalarına yönelik bu ülkenin yetkililerine yapılan uyarılara dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben sevgili Arnavutluk halkına şu ricada bulunacağım; çocuklarınızı kesinlikle FETÖ'nün okullarına göndermeyin." dedi.

"BÜYÜK BİR TEHDİT OLABİLİR"

FETÖ'nün Arnavutluk için oluşturabileceği tehdide işaret eden Erdoğan, "Şunu özellikle söyleyeyim. FETÖ nasıl bizim için bir tehdit oluşturma konumuna geldiyse, Arnavutluk küçük bir ülke, az bir nüfusa sahip, orada çok daha büyük bir tehdit oluşturabilir. Çünkü bunların en önemli şeyi şudur; kaliteli, seçkin ailelerin çocuklarını bunlar çekip alırlar, okullarında yetiştirirler, ondan sonra da devletin önemli kademelerine sokmak suretiyle yarın bunlar nasıl Türkiye'de tehdit oluşturdularsa Arnavutluk'ta da bir tehdit unsuru haline gelirler. Onun için bunlara böyle bir fırsatı asla vermemek lazım." uyarısında bulundu.

"KAPATILMAZSA GEÇ OLUR"

Türkiye'nin FETÖ okullarının kapatılması noktasında Arnavutluk'a bir baskı uygulayıp uygulamayacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Erdoğan, "Şimdi ben burada bir defa böyle bir ülkenin, Arnavutluk gibi dost bir ülkenin kendi içişlerinde tehdit oluşturacak bir ifadeyi asla kullanmam ama yarın bu FETÖ terör örgütü Arnavutluk için bir tehdit unsuru haline gelir, ondan sonra da vakit geç olur." değerlendirmesini yaptı.

"KARDEŞ OLARAK SÖYLÜYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Türkiye gibi 80 milyon nüfusa sahip bir ülkede sızma hareketi yaparak ordu ile emniyet teşkilatına büyük zararlar verdiğine dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde 249 vatandaşın şehit, 2 bin 193 vatandaşın ise gazi olduğunu anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi ben bunu anlattığım zaman bu Arnavutluk için bir tehdit olmaz ancak Arnavutluk buradan ne yapması lazım? Bir ders çıkarması lazım. Yani bu terör örgütü Türkiye'de bunu yapabildiyse, yarın aynı şeyi Arnavutluk'ta da yapabilir. Ben bunu bir kardeş olarak Arnavutluk'a söylüyorum. Bir tehdit olarak asla böyle bir şeyi düşünmemiz söz konusu olamaz, olmaz. Onun için de erkenden bunu bizler hatırlatalım ki böyle bir oyuna gelinmesin ve Arnavutluk da gerekli tedbirleri almak suretiyle Maarif Vakfıyla kendi Milli Eğitim Bakanlığı müşterek bir çalışmaya girmek suretiyle bu adım atılır ve oradaki yavrularımız, oradaki gençlerimiz de bütün eğitim-öğretimi bu yeni kurulacak okullarda aynen devam ettirsinler."