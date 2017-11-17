Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti il başkanlarına seslenerek önemli mesajlar verdi.

Türkiye'ye diz çöktürmek için sabırsızlıkla bekleyenler olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bunun için her yola başvuranlara ben bir kez daha sesleniyorum." diyerek ayakta alkışlanan şu sözleri sarf etti:

"BAŞARAMAYACAKSINIZ"

"Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı dindiremeyeceksiniz. Ezanımızı susturamayacaksınız. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. 2023 hedeflerine ulaşmamızı engelleyemeyeceksiniz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayakta alkışlanan sözler VİDEO