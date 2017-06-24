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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların farkında olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, gerekli cevabı sahada vermekte kararlı olduklarını belirtti.

24.06.2017 - 11:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

"DURMAK, DİNLENMEK YOK"

Erdoğan, mesajında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet yolunda yürüttüğümüz bu mücadeleyi zaferle taçlandırana kadar bize durmak, dinlenmek yoktur.

Milletimizin ve güvenlik güçlerimizin bu konuda ortaya koydukları kararlı irade, bizim en büyük güven ve heyecan kaynağımızdır. Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara, hazırlanan senaryolara karşı gösterdiği güçlü direniş, devletiyle el ele vermiş milletimizin eseridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

"CEVABIMIZI SAHADA VERMEKTE KARARLIYIZ"

Suriye ve Irak'ta oynanan oyunların, bölgede sahnelenmeye çalışılan kriz senaryolarının farkındayız. Ancak herkesin, şu gerçeğin de farkında olduğunu ümit ediyoruz. Türkiye, bu tür oyunlarla yutulamayacak kadar büyük bir lokmadır. Ülkemizi bu tarz tuzaklarla teslim alabileceklerini sananlara cevabımızı, bizzat yerinde, sahada vermekte kararlıyız.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZE GÖZ DİKENLER.."

Toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize göz dikenler ile onların gönüllü ya da kiralık maşalığını yapanlar, hatalarını anladıklarında hepsi için çok geç olacaktır." ifadelerini kullandı.

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