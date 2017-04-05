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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ey katil Esed, sen bu çocukların ahından nasıl kurtulacaksın." dedi.

05.04.2017 - 17:30
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erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'deki kimyasal katliamına Bursa'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada tepki gösterdi:

"EY KATİL ESED, SEN BUNLARIN AHINDAN NASIL KURTULACAKSIN"

"O çocukları gördünüz değil mi? Ey katil Esed, sen bunların ahından nasıl kurtulacaksın! Ey buna sessiz kalan dünya, buna sessiz kalan BM! Bunun hesabını nasıl vereceksiniz! Oradan alabildiklerimizi ülkemizde tedaviye alıyoruz ama bu yeterli değil, üzüntülüyüm. Bir baba olarak üzülüyorum, o yavruların durumu ciğerlerimi dağlıyor."

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