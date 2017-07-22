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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar krizine çözüm arayışı için Körfez turuna çıkıyor.

22.07.2017 - 16:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce krizin taraflarından Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

İLK DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Erdoğan, Cidde'de Kral Selman Bin Abdülaziz El Suud ile görüşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci durağı, arabuluculuk görevi üstlenen Kuveyt olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu

GÜNDEMDE KATAR KRİZİ VAR

Erdoğan'ın son durağı ise Katar. Görüşmelerde Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizin çözümüne ilişkin atılabilecek adımlar ele alınacak.

Suudi Arabistan, Bayreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın aralaranda bulunduğu ülkeler 5 Haziran'da Katar'la diplomatik ilişkileri kesme ve ambargo kararı almıştı.

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