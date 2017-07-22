Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Körfez turu

Bir süredir boşta olan A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Mehmet Özdilek, yıllar sonra yeniden göreve getirildi.

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Karayolunda film gibi soygun

İstanbul'da karayolu üzerinde bir minibüsü durdurarak, 700 bin dolar ve 70 bin Euro'yu silah tehdidi ile gasp eden şüpheliler yakalandı.