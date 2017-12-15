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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'le ilgili ilk adımların İİT zirvesinde atıldığı belirterek, "Kudüs hepimizin varlık gayesidir" dedi.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 20:54..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Programı'na katıldı.

KUDÜS GİDERSE...

ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren oyunu biz bozduk. Şimdi de Kudüs üzerinden saldırı başladı. İlk adımları çarşamba günü attık. Şunu biliyoruz Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe'yi de kaybederiz. Kudüs giderse İstanbul, İslamabad, Şam gider demektir. Kudüs hepimizin haysiyeti namusu varlık gayesi demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs mesajı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs mesajı

"DAHA SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK"

"Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik." diyen Erdoğan, "Milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin zamanı olduğu gibi bu büyük itilafın da zamanı var." şeklinde konuştu.

"BİZ SADECE ALLAH'IN NE DEDİĞİNE BAKTIK"

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet tıpkı geçmişte hep yapılageldiği gibi 'otur' denildiğinde otursak, 'sus' denildiğinde sussak, 'ver' denildiğinde versek, 'al' denildiğinde alsak, inanın bana, bu saldırıların hiçbiriyle karşılaşmazdık ama biz şu veya bu gücün ne dediğine değil, sadece ve sadece Allah'ın ne dediğine baktık, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine baktık." dedi.
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