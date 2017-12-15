Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Programı'na katıldı.

KUDÜS GİDERSE...

ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Müslümanların geleceğini yakından ilgilendiren oyunu biz bozduk. Şimdi de Kudüs üzerinden saldırı başladı. İlk adımları çarşamba günü attık. Şunu biliyoruz Kudüs giderse Medine'yi koruyamayız. Medine giderse Mekke'yi koruyamayız. Mekke giderse Kâbe'yi de kaybederiz. Kudüs giderse İstanbul, İslamabad, Şam gider demektir. Kudüs hepimizin haysiyeti namusu varlık gayesi demektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs mesajı VİDEO

"DAHA SON SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEDİK"

"Türk milleti olarak daha dünyaya son sözümüzü söylemedik." diyen Erdoğan, "Milyarlarca Müslüman olarak da son sözümüz henüz ağzımızdan çıkmadı. Her şeyin zamanı olduğu gibi bu büyük itilafın da zamanı var." şeklinde konuştu.

"BİZ SADECE ALLAH'IN NE DEDİĞİNE BAKTIK"