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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da bulunan Sevakin Adası'nın Türkiye tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya edileceğini açıkladı.

İHA | 25.12.2017 - 23:21..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu’nda konuştu.

Erdoğan, "Köklü tarihi kültürel ilişkilere sahip olduğumuz Sudan’la ilişkileri daha ileriye taşımak istiyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bu noktadaki hedefimizdi. Sudan’la iki günde 21 anlaşma imzaladık. 500 milyon dolar olan ekonomik işbirliğimiz yeterli değil. 10 milyar doları hedeflemeliyiz. Bu hedefimiz çok kısa sürede olabilir. Türkiye olarak kazan kazan ilkesiyle hareket ediyoruz. Ekonomik işbirliğimizi yatırımlara da dayandırmak istiyoruz. İş adamlarımızın çok önemli yatırımları bulunuyor. İş adamlarımızın dünyanın çeşitli ülkelerinde 350 milyon doları doğrudan, 300 milyon doları müteahhit hizmetleri yönünde 650 milyon dolar yatırımı bulunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı

"SEVAKİN ADASI’NI İNŞA VE İHYA ETMEK İSTERİZ"

Erdoğan, "Sevakin Adası’nı bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer El-Beşir kardeşim ’tamam’ dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz" diye konuştu.

Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı

SEVAKİN ADASI'NIN TARİHÇESİ

Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında liman şehri. Geçmişte Nubye bölgesinin en önemli limanı iken, 30 kilometre kuzeyde Port Sudan'ın kurulmasıyla önemi ikincil dereceye düşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı

1517'de Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethi ile Türk topraklarına katılan kent, XIX. Yüzyıla dek Osmanlı Devleti'nin bugünkü Eritre, Cibuti ve kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet ettikleri yer oldu. Osmanlı kaynaklarında Savakin ya da Sevakin olarak kayıtlı kentin idaresi 1865 yılında Mısır Hıdivliği'ne bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sevakin Adası çağrısı

1882'de Mısır'ın İngilizlerce işgaliyle fiilen Türk denetiminden çıkan kent, 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca kesin olarak İngiliz idaresinde Mısır'a bırakıldı.

Sudan'ın İngiliz-Mısır idaresinden 1956 yılında bağımsızlığını kazanması ile, Suakin de Sudan topraklarının bir parçası oldu.

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