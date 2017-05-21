Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre konuşması

İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR, BİZ BU YOLDAN DÖNMEYECEĞİZ

"İster 2002'de olduğu gibi bizi Meclis'e sokmasınlar, ister 2008'deki olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar. 15 Temmuz da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler biz bu yoldan dönmeyeceğiz.

SİYASETİN DE İKTİDARIN DA BAŞARININ DA HAYIRLISINI İSTEDİK

Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. Millete hizmet yolunda çalışmaya devame deceğiz, çünkü bu kutlu yoldur. Biz durmayacağız, ölümden öte yol olmadığını biliyoruz. Siyasetin de iktidarın da başarının da hayırlısını istedik, dua ettik.

Türkiye'nin FETÖ,PKK, DEAŞ ile mücadelesini sürdürüyoruz. Kimseye karşı kişisel husumetimiz yoktur"

Erdoğan'ın tarihi kongrede ayakta alkışlanan konuşması VİDEO

* Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti bereketi, hepinize, hepimize olsun. Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin tüm dost kardeşlerimizi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ankara'ya hoş geldiniz diyorum.

"ALLAH'IN SELAMI BEREKETİ HEPİMİZE OLSUN"

Kongremizi şereflendiren kıymetli misafirler, sevgili yol arkadaşlarım, değerli hanım kardeşlerim, sevgili gençler, kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Allah’ın selamı bereketi hepimize olsun.

"AK PARTİ, ÜLKEMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR PARTİDİR"

Kongremizin ülkemiz, milletimiz. Dünyanın dört kesimindeki kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu mutlu günümüzü bizlerle paylaşan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. AK Parti; yolu da, kaderi de, ülkemizle, milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Terör örgütleri ile mücadelemize önemli katkı sağlayan korucularımıza teşekkür ediyorum. Hangi kurumda nerede görev yaparsa yapsın, milletimizin büyümesi için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü, en büyük takdiri 80 milyonun tamamıyla milletimiz hakediyor.





'NEREDE KALMIŞTIK' DİYEREK YENİDEN BİR ARADAYIZ

Bize destek verdiği, en zor zamanda dahi yanımızda yer aldığı için milletimin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ı geride bıraktık, 8 gün sonra İstanbul'un Fethi'ni 564. yıl dönümüne ulaşacağız. Süleyman Şah'tan, Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Gazi Mustafa Kemal'e kadar tüm abide isimler rahmetle anıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce sizlerle helalleşerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek olarak yaşadık. Tam 998 gün sonra yine aynı salonda, 'Nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız.

"HER TÜRLÜ SALDIRIYA RAĞMEN DİMDİK AYAKTA KALDIK"

16 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda sadece rabbimizden yardım istedik. Milletimizden destek talep ettik. Milletimizin hayır dualarına en az sandıkta kullandığı oy kadar önem verdiğimiz için 16 yıldır sürekli büyüyerek bugünlere geldik. Gönül kazanmayı oy kazanmak kadar önemli gördüğümüz için içeride ve dışarıda maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen dimdik ayakta durabildik.

Bu ülkede güvenlik kaygılarıyla demokrasi taleplerinin aynı anda karşılanabileceğini gösterebildiğimiz için 81 vilayetin tamamında karşılık bulan tek parti olabildik. Hangi il olursa olsun ulaştık. Hepsine hizmet götürdük bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete tüm hizmetleri götürmek suretiyle herkesi bu ülkenin 1. sınıf vatandaşı haline getirdik. 16 yıl sonra dahi hala, 'AK Parti nedir?' diye sonralar varsa, AK Parti işte budur"