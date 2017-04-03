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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

Referanduma 13 gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

03.04.2017 - 14:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

16 Nisan'da yapılacak referanduma 13 gün gibi kısa bir süre kala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına devam ediyor.

ERDOĞAN BABA OCAĞINDA

Rize'de düzenlenen toplu açılış törenine katılan Erdoğan, gündemi değerlendiriyor.

RİZE BUGÜN BAŞKA BİR GÜZEL

Hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı, "Bugün hakikaten bir başka güzelsiniz. 16 Nisan'da inanıyorum ki Türkiye'de sandıkları Rize her engellemeye rağmen patlatacak." dedi.

DEVRİM YAPACAĞIZ

Yapılacak yatırımlara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'ı işaret ederek "Devrim yapacağız" dedi.

"RİZE ŞEHADETE KOŞAN YİĞİTLERİN ŞEHRİDİR"

"Karadeniz, özellikle de Rize özgürlüğün, bağımsızlığın kıymeyini çok iyi bilir. Mesele vatan olduğunda gözünü kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin şehridir. Rize mücadeleyi bırakmadığı sürece hiçkimse bu vatanı bölemeyecek. Sizlerin desteğiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

"NAZİZİM TORUNLARINA CEVABI VERİN"

Erdoğan, Avrupa'daki Türklere seslenere; "Avrupa'daki kardeşlerim sandıklara giderek, evet oylarıyla; faşizm uygulayan Nazizim torunlarına gerekli cevabı verin. Sizlerin desteğiyle, hainlerin tuzaklarını başlarına geçirmeye devam edeceğiz. Artık şunu bütün dünya biliyor. Bu milletin iradesine gem vurulmaz. Bu millet sadece rükuda eğilir, secdede diz çöker, başka kimsenin önünde boyun eğmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması
(Avrupa'daki Türkler referanduma büyük ilgi göstererek sandıklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize konuşması

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