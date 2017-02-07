Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TOBB konuşması

"İçimizde öyle girişimcilerimiz iş verenlerimiz var ki onlar 1 tane ile doymamaları lazım. Herkesin gücüne göre alması lazım" diyen Erdoğan, Sanko, Sabancı, Kale ve Koç Grubu'na da seslendi:

"SABANCI DA KALE GRUBU DA KAPIYI AÇACAKTIR"

"Mesela Konukoğlu bu seferberlikte alabilir. Coştun yine deli gönül diyeceksin. Başkan diyor ki 'Konukoğlu rakam vermedi'. Buyur, en az yüzde 5 diyor. Şu anda Konukoğlu grubunda kaç kişi çalışıyor? Yani 20 bin kabul etmiş olsak… Hesap kolay olsun diye söylüyorum, yani 20 bin olsa bin yapar. İnanın şu anda bu işin öyle bir bereketi var ki… Benim Abdulkadir Konukoğlu kardeşim bu kapıyı açtığı zaman, herhalde ardından Sabancı da Kale grubu da gelecektir yani.

"TABİ KOÇ GRUBU DA BOŞ DURMAYACAKTIR"

Zeynep hanım da orada hesapları yapıyor herhalde şu anda. Kaç kişi alacağız diye hesabını yapıyor. Tabi Koç grubu burada boş durmayacaktır. Bu seferberliği lütfen patronlara iletin.

"MART'TA BİZİM İŞSİZLİĞİ GÜMBÜR GÜMBÜR AŞAĞI ÇEKMEMİZ LAZIM"

Bizim ne yapıp yapıp, şu Mart dönemi içerisinde işsizlikte oranı bir defa gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım.

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA: SANANE BE

O derecelendirme kuruluşları filan falan var ya, ne gerekçeler yazmışlar okudunuz mu? Sanane be. Türkiye’de anayasa oylaması, sana ne. Sen kimsin ya Türkiye’de anayasa oylaması yapılacak yapılmayacak.

"ÜLKEYE VE MİLLETE HİZMET, BİR AŞK İŞİDİR"

Milli bir seferberlik ilanı başlatıyorum. İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Ülkeye ve millete hizmet, bir aşk işidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Ekonomi ile ilgili atılacak her adımı sizlerle istişare ettik. Bizim için istişarenin ço çok farklı bir yeri vardır. Türkiye sınırları içinde ve dışında yaşanan gelişmeler sebebiyle tarihinin en kritik mücadelelerinden birini veriyor. Bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ile kıyaslanır. Bütün terör örgütleri kullanılıyor gizli veya açık destekleniyor.

Kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'yi ürkütme gayretine girdiler. Başarılı olamayacaklar. Dünyadaki kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi, bu milletin iradesinin üzerinde değildir. Aynı gemide olduğumuzun farkında olmayan birileri geminin dibini delmeye çalışanlara destek oluyor.

Bayrağımızın karşısına dikilenlerden olmak için bu Cumhurbaşkanlığı sistemine "Evet" demek için yola çıktık. Kandildekilerle omuz omuza verenler. İnanıyorum ki benim milletim evet demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaklardır. "