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Cumhurbaşkanı İran'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçakla 'TUR'la gittiği İran'ın başkenti Tahran'a 11:15'te indi.

04.10.2017 - 09:36
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Cumhurbaşkanı, resmi temaslar için günübirlik olarak İran'da.

RUHANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından karşılandıktan sonra Sadabat Sarayı'nda görüşmeye geçtiler.

Cumhurbaşkanı İran'da

Cumhurbaşkanı İran'da

Cumhurbaşkanı İran'da

ERDOĞAN'A EŞLİK EDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan' Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı İran'da

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