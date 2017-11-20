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Cumhurbaşkanı, Kahraman ve Tuna'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Kahraman ve Mustafa Tuna'yı kabul etti.

20.11.2017 - 22:12
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman'ı kabul etti.

MECLİS'TEN KÜLLİYE'YE GEÇTİ

Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman'ı kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı, Kahraman ve Tuna'yi kabul etti

MUSTAFA TUNA'YI DA KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı da kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı, Kahraman ve Tuna'yi kabul etti

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