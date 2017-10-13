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Cumhurbaşkanı müftülere nikah kıyma yetkisine değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesini eleştirenlere "isteseniz de istemeseniz de Meclis'ten geçecek" dedi.

13.10.2017 - 12:13
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Cumhurbaşkanı müftülere nikah kıyma yetkisine değindi

erdogan

Cumhurbaşkanı Erdoğan İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, eleştiri konusu haline gelen müftülere nikah kıyma yetkisi hakkında " İsteseniz de istemeseniz de bu Meclis'ten geçecek." dedi.

KAYIT DIŞI NİKAH İÇİN HOCAYA GİDİYOR

"Ben de buradan bununla ilgili açıklama getireyim. Bunlar milleti tanımadıkları gibi kanun da bilmiyorlar. Şu anda nikahları kim kıyıyor. Bir kamu görevlisi olan belediye başkanı veya onun yetki verdiği nikah memuru. Bizim vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti, resmi nikah kıydığı zaman onunla yetinmiyor, hocaya gidiyor, kayıt dışı bir nikah da orada kıyıyor.

İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE BU MECLİS'TEN GEÇECEK

Bu gerçekleri göz önüne almak lazım. "Laikliğe aykırı" diyor. Batıda kilise bu işi yapıyor. Onları da örnek gösterirken bunu kendime zul addediyorum. İsteseniz de istemeseniz de bu Meclis'ten geçecek.

SENİN MEMURUNUN LAFINI DİNLEMEZ HOCAEFENDİNİN LAFINI DİNLER

Senin memurlarının lafını o Anadolu'daki kız dinlemez ama bir hocaefendinin lafını Anadolu'daki kız da erkek de dinler. Burada illa filanca caminin imamına, müftüye git diye bir şey yok. İstersen bekle belediyeyi, belediye ne zaman tarih verirse o zaman kıydırırsın. Bunlar da nikah üzerinden içlerindeki husumeti ortaya döküyorlar. Buradaki rahatsızlığın tek sebebi nikahı kıyacak kişinin din görevlisi olmasıdır.

Nikahı müftü değil de, tapu müdürü, orman müdürü kıyacak olsa bunların hiçbirinin itirazı olmaz. Veysel hoca da gülüyor, "işi ormana yükleyecek" diye.

2019 yılında yine biz kendimizle yarışacağız. Başarı çıtasını sürekli yükselttik. Zorlu bir imtihan bizleri bekliyor."

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