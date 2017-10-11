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Cumhurbaşkanı, Novi Pazarlılara hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar'da halka hitabında Sırbistan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalardan bahsetti.

11.10.2017 - 15:39
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cb

Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'daki resmi ziyaretleri kapsamında Novi Pazar'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"Sizlere öz kardeşleriniz olan Sancaklıların selamlarını getirdim. Oluşturduğumuz heyetle geldiğimiz Belgrad'da dün çok çok verimli çalışmalar yaptık. Değerli dostum Vucic'le birlikte yaptığımız çalışmaları, bugün de Novi Pazar'da yaptığımız toplantılarla taçlandırıyoruz.

"VUCİC BİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİRDİ"

Gerek altyapı, gerek üstyapı çalışmalarıyla inanıyorum ki yeni bir dönem başlatıyoruz. Balkan coğrafyasının neresine gidersek gidelim, bu yakınlığı, bu sıcaklığı görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Vucic'e sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyarette bizi adeta evimizde hissettirdi. Gerçekten samimi bir misafirperverlik gösterdi. Bugün burada Sayın Vucic ile birlikte sizlerin karşısında bulunmamızın da son derece anlamlı olduğuna inanıyorum.

"ÜZÜNTÜMÜZ ÜZÜNTÜMÜZDÜR"

Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinçleri sevincimiz, üzüntüleri üzüntümüzdür. Bugün burada yaşadığımız şu birliktelik, ülkeler ve halklar olarak barış, huzur ve refaha nasıl ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

"FETÖ'YÜ BALKANLAR'DAN SÖKÜP ATACAĞIZ"

Ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlar ile Sırbistan'daki Boşnak azınlık iki ülke arasındaki en önemli köprülerinden biridir. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerdeki önemini hep birlikte görüyoruz. Bu bağları daha da güçlendireceğiz. Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk. Bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. İki günde 16 imza attık. Hayırlı olsun. Değerli dostum Vucic ile bu konuda aynı düşüncelere sahibiz. Buradaki kardeşlerimizin gönlümüzdeki yerinin sadece sözde olmadığını, 15 Temmuz gecesi gördük. Sayın Vucic'in tavrını unutmam mümkün değil. Sizler duanızı bizden esirgemediniz. Sancak halkının Türk halkıyla terörle mücadele konusunda dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğine inanıyorum. Değerli dostum Vucic'in FETÖ ile nasıl mücadele ettiğini biliyorum. FETÖ denilen bu ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vucic'e de güvenimiz, itimatımız tam. Gerçek dostumuz olduğunu gösteren Sayın Vucic'e bir kez daha teşekkür ediyorum.

"BELGRAD-SARAYBOSNA YOLUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Halkbank'ın ülke genelinde ve burada açtığı şubeler yatırım konusunda atılmış çok önemli bir adım olmuştur. Dün buradan 5 bin ton et ithalatıyla ilgili imzalar atıldı. Karayolu ve havayolu ulaşımıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Biz şuna inanıyoruz. Yol medeniyettir. Bu yollar inşallah yapılacaktır. Bu vesileyle Belgrad-Saraybosna yoluyla ilgili müjdeyi de inşallah hayata geçireceğiz. Novi Pazar'ı yakından ilgilendiren bu yol, bölge ülkeleri arasındaki barış ve kardeşlik köprüsü olacaktır. Son olarak, Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri dostlarımız olarak görüyoruz. Geçmişte yaşanan acılar artık son bulsun istiyoruz. Bu acıları artık yaşamayalım istiyoruz."

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