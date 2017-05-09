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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'e gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

09.05.2017 - 14:07
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Heyetlerin takdiminin ardından iki Kuveytli çocuk, Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah'a çiçek sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kuveyt Emiri el Sabah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te

Karşılama töreninde Veliaht Şeyh Navaf Ahmed Al Cabir el Sabah, Millet Meclis Başkanı Marzouk Ali Alghanim, Milli Muhafızlar Başkan Yardımcısı Şeyh Mishaal Ahmed Al Cabir Al Sabah, Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Kuveyt Devlet Protokol Müdürü Şeyh Khaled ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri el Sabah, karşılama töreninin ardından havalimanında bir süre baş başa görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te

Karşılama töreninin ardından Erdoğan ve el Sabah, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’nın yeni terminal binasının temel atma törenine katılmak üzere aynı araçla Emirlik terminalinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuveyt'te

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