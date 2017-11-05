taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Rusya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın, Rusya'nın PYD'yi de Suriye toplantısına davet etmesine ilişkin açıklama yaptı.

05.11.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Dünya

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı kongreye Rojava yönetiminden yetkilileri de davet etmesine ilişkin konuştu. Kalın "Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelediklerini açıkladı. Değiştirmezlerse daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor" dedi.

"PYD DAVET EDİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı kongreye Rojava yönetiminden yetkilileri de davet etmesine ilişkin bir değerlendirmede daha bulundu.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Rusya açıklaması

Kalın konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bir tür emrivaki ile bunu ilan edildiğini duyduk. Türkiye'nin itirazı üzerine kongre ertelendi. Kremlin bizimle temas etti bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Değiştirmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz. Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği."

İlginizi Çekebilir
Sunucu, örümcek var diyerek eteğini kaldırdı
Romanya'da yayınlanan stil yarışmasını sunan yarışmacı eteğinin altında örümcek olduğunu sanarak paniğe kapıldı.
Almanya'da PKK'lılar polisler ile çatıştı
Almanya'nın Düsseldorf kentinde gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı. Polis terör yandaşlarına biber gazı sıktı.
İngiliz Parlamentosunda taciz skandalı
İngiliz Parlamentosunda patlak veren taciz skandalı giderek büyüyor. İki ingiliz vekil taciz suçlamasıyla görevlerinden uzaklaştırıldı
ABD Başkanı Trump Japonya'da
ABD Başkanı Trump Kuzey kore ile yaşanan nükleer kriz karşısında gövde gösterisi turlarına başladı. Trump'ın ilk durağı Japonya oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

Suudi Arabistan'da prenslere ve bakanlara gözaltı dalgası

255
Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

Fenerbahçe'nin iki hoca adayı var

116
ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

ASELSAN'dan denizde elektronik harp sistemleri

59
Barcelona-Sevilla maçında özgürlük sloganları

Barcelona-Sevilla maçında özgürlük sloganları

16
Mehmetçik'ten bombalı mesaj

Mehmetçik'ten bombalı mesaj

39
Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund'u farklı yendi

Bayern Münih deplasmanda Borussia Dortmund'u farklı yendi

4
Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

Kızılhaç'ta milyonlarca dolarlık yolsuzluk skandalı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM