Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan Rusya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı kongreye Rojava yönetiminden yetkilileri de davet etmesine ilişkin konuştu. Kalın "Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelediklerini açıkladı. Değiştirmezlerse daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı kongreye Rojava yönetiminden yetkilileri de davet etmesine ilişkin bir değerlendirmede daha bulundu.

Kalın konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bir tür emrivaki ile bunu ilan edildiğini duyduk. Türkiye'nin itirazı üzerine kongre ertelendi. Kremlin bizimle temas etti bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Değiştirmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz. Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği."