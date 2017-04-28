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Cumhurbaşkanı'na suikast davasında mütalaa açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast davasında savcı sanıklar için altışar kez ağırlaştırılmış müebbet istedi.

28.04.2017 - 17:09
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Cumhurbaşkanı'na suikast davasında mütalaa açıklandı

15 Temmuz gecesi, Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu.

6 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari, 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı dava, savcısı Ali Cenk tarafından verilen 25 sayfalık mütalaada, Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminden beraatına, diğer sanıklar için ise 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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