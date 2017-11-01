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Cumhurbaşkanı'ndan AKM müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AKM'nin yıkılarak daha büyük bir salon yapılacağını açıkladı.

01.11.2017 - 12:09
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Cumhurbaşkanı'ndan AKM müjdesi

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'inde bir konuşma yaptı.

"AKM'NİN DAHA MODERNİNİ VE BÜYÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

Erdoğan, konuşmasında Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi(AKM) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'ndan AKM müjdesi VİDEO

Cumhurbaşkanı şunları söyledi; "Burada bir müjde vermek istiyorum. Külliye'deki bu salon 2 bin kişilik İstanbul'da AKM'nin olduğu yeri yıkıyoruz oraya daha büyüğünü çok farklı çok modern bir mimariyle Pazartesi günü lansmanını yapacağım ve 2019'un sonuna kadar biz opera binasını kazandırmış olacağız. İstanbul'a hayırlı olsun."

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